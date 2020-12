Rund zwei Monate nach den Krawallen in Stuttgart hat die Polizei drei weitere Tatverdächtige festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben der Polizei um drei junge Männer im Alter von 18, 19 und 21 Jahren. Auf der Liste der Vorwürfe stehen zum Beispiel die Beteiligung an den Plünderungen. Einer von ihnen soll die Reifen eines Polizeiautos zerstochen haben, einem anderen wird die Zerstörung einer Werbetafel zur Last gelegt. Aktuell sind insgesamt 79 Tatverdächtige bekannt. 24 von ihnen sitzen in Untersuchungshaft, bei 13 Verdächtigen wurden die Haftbefehle unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.