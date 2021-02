Wegen der Pandemie werden Gottesdienste abgesagt und Kirchen geschlossen - in Stuttgart-Zuffenhausen soll deshalb die Johanneskirche zu einem Corona-Schnelltestzentrum werden. Die evangelische Kirchengemeinde Zuffenhausen will damit ihren Beitrag leisten, um den Lockdown schneller zu beenden. In der kommenden Woche soll das Testzentrum in der Kirche aufgebaut werden. Geplant sei, auf Höhe des Taufsteins die Schnelltests durchzuführen, teilte der Evangelische Kirchenkreis Stuttgart am Donnerstag mit. Die Laborauswertung finde dann zwischen Altar und Orgel statt. Das Testergebnis soll innerhalb von 20 Minuten vorliegen. Nach Voranmeldung könne man sich dann ohne lange Wartezeiten auf Corona testen lassen, so der Kirchenkreis.