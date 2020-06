Die Zivilcourage einer Stuttgarterin hat vermutlich den Missbrauch eines kleinen Mädchens verhindert. Wie die Polizei jetzt mitteilte, soll ein 50-jähriger am Freitag versucht haben, ein achtjähriges Mädchen zu entführen. Der Mann soll die Achtjährige auf ihrem Nachhauseweg am Arm gepackt und mit sich gezerrt haben. Das Mädchen wehrte sich heftig, sodass eine Passantin aufmerksam wurde und eingriff. Der Mann konnte fliehen, wurde aber kurz darauf von der Polizei festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung fand die Polizei im Rucksack und in der Wohnung des Verdächtigen Gegenstände, die den geplanten Missbrauch des Mädchens nahelegen. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.