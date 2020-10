Rund 150 Menschen haben am Samstagnachmittag in Stuttgart gegen die Schließung der Kaufhof-Filiale im Stadtteil Bad Cannstatt demonstriert. Unter den Teilnehmern seien vor allem Mitarbeiter der betroffenen Filiale aber auch Beschäftigte aus den Karstadt- und Kaufhof-Filialen in Leonberg und in der Stuttgarter Innenstadt gewesen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Der Stuttgarter Verdi-Geschäftsführer Cuno Brune-Hägele sagte auf einer Kundgebung, Corona sei eher ein Vorwand, Managementfehler auf dem Rücken der Mitarbeiter auszutragen. Der Karstadt-Kaufhof-Konzern will bundesweit 56 Filialen schließen, darunter die Standorte Bad Cannstatt, Leonberg und Göppingen. Betroffen in der Region sind mehr als 200 Beschäftigte.