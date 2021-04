Die Gründerin des Stuttgarter Kabelherstellers Lapp, Ursula Ida Lapp, ist tot. Sie starb bereits am Sonntag im Alter von 90 Jahren, teilte eine Sprecherin des Unternehmens am Mittwoch mit. 1959 hatte die Unternehmerin mit ihrem Mann Oskar Lapp in einer Garage in Stuttgart den Grundstein für ein heute weltumspannendes Unternehmen gelegt. Nach dem Tod ihres Mannes 1987 übernahm Ursula Ida Lapp mit ihren Söhnen Siegbert und Andreas die Leitung der Firma. "Sie war die Seele des Unternehmens, wir werden sie sehr vermissen", sagte der Vorstandsvorsitzende Andreas Lapp. Das Unternehmen ist bis heute im Familienbesitz und beschäftigt weltweit knapp 4.600 Mitarbeiter.