Für mehr Klimaschutz: Innovationsrat wählt zehn Ideen aus

In Stuttgart gibt es einen Klima‐Innovationsrat mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Dieses Gremium hat in seiner ersten Sitzung innovative Klimaschutzprojekte für Stuttgart ausgewählt. Insgesamt 39 Projektanträge lagen vor. Daraus wählte der Innovationsrat zehn Ideen aus, die gefördert werden können, teilte die Stadt Stuttgart am Freitag mit. Dabei geht es etwa um neue Ansätze in der Energieberatung oder innovatives Mobilitätsmanagement. Eines der ausgewählten Projekte für mehr Klimaschutz sieht eine Begrünung der Dächer von SSB-Haltestellen im Stadtgebiet vor, ein Beitrag auch für Artenvielfalt und Insektenschutz. Der Stuttgarter Gemeinderat hat für innovative Projekte zum Klimaschutz bis Ende 2023 insgesamt zehn Millionen Euro zur Verfügung gestellt.