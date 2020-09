Wie kann das Wohl von Schweinen verbessert werden? Die Forscher empfehlen Innen- und Außenbereiche, Bodenfütterung und Beschäftigung für die Tiere.

Es sei wichtig, Schweine zu beschäftigen, damit ihnen nicht langweilig wird und es zu aggressivem Verhalten kommt, so Projektleiterin Eva Gallmann von der Universität Hohenheim in Stuttgart laut einer Mitteilung ihrer Universität vom Montag. Schweine seien intelligente Tiere denen schnell langweilig werde. Auch die Bodenfütterung trage zum Schweinewohl bei. So könnten Schweine wühlen und suchen, wie sie es auch in der Natur machen würden. Dass Schweine gerne wühlen, spiele auch für die Einstreu eine große Rolle, so die Agrarwissenschaftlerin. Die Tiere brauchten verschiedene Bereiche. So könnten beispielsweise Teile des Stalls mit Wühlerde eingestreut sein, damit die Tiere ihrem Wühltrieb nachkommen können. In anderen Bereichen könnten Untergründe mit Stroh sinnvoller sein.

Möglichst ausreichend Platz im Stall und auch im Freien

Auch ausreichend Platz sei wichtig, optimal sei eine Kombination von Außen- und Innenbereich, so dass die Schweine sich der Witterung entsprechend in die Sonne legen oder zurückziehen und ausreichend bewegen können. Entgegen ihrem Ruf seien Schweine außerdem reinliche Tiere, berichtet Projektleiterin Gallmann. Sie legten wenn möglich Toiletten im Freien an und versuchen, soweit wie möglich von diesen entfernt zu liegen.

Forscherteam entwickelt mehrere Dutzend Stallkonzepte

Zusammen mit Maren Bernau von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen unterstützt Gallmann mit dem Forschungsprojekt die Entwicklung von 36 innovativen Stallkonzepten. Neben dem Tierwohl konzentriert sich das Projekt, das bis 2022 läuft, auch auf den schonenden Umgang mit Ressourcen oder die Schaffung von Funktionsbereichen innerhalb des Stalls. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg fördert das Projekt mit rund einer Viertelmillion Euro.