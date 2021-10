Feuerwehr rettet Bewohner bei Zimmerbrand in Hochhaus

Bei einem Zimmerbrand in einem Hochhaus in Stuttgart-Giebel ist am Sonntagabend ein Bewohner schwer verletzt worden. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind laut Polizei noch nicht bekannt. Zahlreiche Anwohner hatten die Rettungskräfte alarmiert. Aus einem Fenster im dritten Obergeschoss schlugen Flammen, dazu dichter Rauch, der sich auch in darüberliegende Stockwerke ausbreitete. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die meisten Bewohner bereits in Sicherheit gebracht. Einsatzkräfte retteten den schwer verletzten 63 Jahre alten Bewohner aus der Brandwohnung. Wegen der starken Rauchentwicklung kontrollierten die Feuerwehrleute zahlreiche darüber liegende Wohnungen und den Treppenraum. Die Nachbarn konnten später wieder in ihre Wohnungen zurück.