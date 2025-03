Der mittlere Zugang zur Klett-Passage am Bonatzbau in Stuttgart ist wochenlang gesperrt. Danach betrifft es die Große Schalterhalle - fast ein Jahr lang.

Wegen neuer Bauarbeiten müssen sich Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof im Bereich der Klett-Passage längere Zeit auf geänderte Wege einstellen. Seit Montag ist laut der Bahn der mittlere Zugang zur Klett-Passage am Bonatzbau gesperrt. Das gelte voraussichtlich bis einschließlich 7. April, hieß es.

Der mittlere Zugang zur Klettpassage ist wochenlang gesperrt. SWR Jakob Kuckenburg

Baustellenbuddys helfen am Hauptbahnhof

Die Bahn kündigte an, Reisende durch eine entsprechende Beschilderung über die veränderten Wege zu informieren. An den ersten Tagen nach der Sperrung sollen außerdem Helferinnen und Helfer an den geschlossenen Zugängen stehen. Diese so genannten "Baustellenbuddys" sollen Reisenden bei der Orientierung helfen.

Ein "Baustellenbuddy" steht in der Klettpassage am Stuttgarter Hauptbahnhof, um Reisenden zu helfen. SWR Jakob Kuckenburg

Zunächst will die Bahn im Bereich des mittleren Aufgangs des Bonatzbaus schwere Stahlträger ausbauen. Innerhalb dieses Zeitraums sei der Zugang zur Klett-Passage über die Große Schalterhalle und auf dem Bahnhofsvorplatz über den Treppenabgang vor der kleinen Schalterhalle weiterhin ungehindert möglich. Danach stehe der Mittelzugang den Reisenden wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Große Schalterhalle fast ein Jahr gesperrt

Anschließend wird laut Bahn die Große Schalterhalle für etwa zwölf Monate nicht zugänglich sein. Währenddessen verläuft der Weg in die Klett-Passage über den wieder geöffneten mittleren Zugang und über den Zugang rechts des Bahnhofsturms. Wenn die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein werden, sollen Reisende im runderneuerten Bonatzbau über einen modernen, ebenerdigen Zugang vom Bahnhofsvorplatz durch die Große Schalterhalle in die ehemalige Wandelhalle gelangen. Dazu wurde zunächst die Treppenanlage zur Wandelhalle abgebrochen.