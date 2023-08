Hubschrauber am Gaskessel: Feuerwehr übt in Stuttgart Einsatz

Die Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg und die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Stuttgart haben am Mittwoch in Stuttgart-Gaisburg ein gemeinsames Training durchgeführt.

Feuerwehr und Polizei üben regelmäßig gemeinsam extreme Einsatzlagen, um im Ernstfall gut geschult und vorbereitet zu sein. Deshalb hat die Höhenrettung der Feuerwehr Stuttgart am Mittwoch die Rettung aus der Luft geprobt. Dazu ist ein Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg etwa eine Stunde lang über dem sogenannten Gaskessel in Stuttgart-Gaisburg gekreist.

Es sollte eine Einsatzlage simuliert werden, bei der die einzige Rettungsmöglichkeit die Hilfe aus der Luft ist. Hierbei könnte es laut Polizei wegen einsturzgefährdeter Häuser oder anderer kritischer Gründe auf jede Minute ankommen.

Mehrfacher Hubschrauber-Anflug auf Gaskessel

Wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilte, verlief die Übung sehr gut. Eine Person habe sich jeweils aus dem Helikopter mit einer Winde abgeseilt, um jemanden zu retten, der eine Person in Not spielte. Diese Personen befanden sich einmal auf dem Dach des Gaskessels, an einem Schornstein und auf einem Hügel. Sie wurden jeweils, in einem Rettungssack liegend, mit dem Hubschrauber hochgezogen und vom Einsatzort weggeflogen. Ursprünglich seien laut Feuerwehr drei Anflüge geplant gewesen, es seien aber danach noch einige durchgeführt worden, da die Routine sehr gut klappte und das Wetter mitspielte.

Der Polizeihubschrauber konnte mehr als einmal die geplannten Retungsrouten fliegen, um den Einsatz zu üben. Polizeipräsidium Einsatz BW

Training selten in der Stadt Stuttgart

Die Übungen in der Stadt seien sehr selten, teilte die Feuerwehr Stuttgart mit. Normalerweise würden die Trainings auf dem Land durchgeführt, um den Lärm durch das laute Rotorengeäusch des Hubschraubers zu vermeiden. Wer das Geräusch des Hubschraubers höre, solle für Nachfragen aber nicht die 112 oder 110 wählen.

Auf dem Land würde beispielsweise oft im Schwarzwald geübt, wo eng mit den Bergwachten Schwarzwald und Württemberg zusammengearbeitet werde, wie die Polizei Baden-Württemberg mitteilt.

Reale Zusammenarbeit im Ahrtal beim Hochwasser

Die Hubschrauberstaffel und Feuerwehr hat zuletzt 2021 beim Jahrhunderthochwasser im Ahrtal effizient in einer Realsituation zusammengearbeitet. Damals konnten 40 Menschen von den Dächern eingeschlossener Häuser gerettet werden. Die derzeitigen Geschehnisse in Slowenien und Österreich würden vor Augen führen, dass das Thema weiter an Brisanz gewinnt und solche Notlagen beiespielsweise durch Hochwasser immer wieder entstehen könnten.