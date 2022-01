Friedrichswahl in Zuffenhausen: Langer Tunnel statt ohrförmiger Rampe

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik hat sich für die Planung eines langen Tunnels statt der Auffahrrampe an der B-10/B-27-Auffahrt an der Friedrichswahl in Stuttgart-Zuffenhausen entschieden. Durch den Abriss der Friedrichswahlrampe sollen Feinstaub- und Kohlendioxidausstoß drastisch reduziert werden. Die Tunnellösung beinhaltet zwei mehrere hundert Meter lange Röhren. Die Kosten belaufen sich auf mindestens 383 Millionen Euro. Auf Initiative der Grünen soll es eine Planungswerkstatt geben, die sich mit dem Fuß- und Radverkehr und den Auswirkungen auf die angrenzenden Bezirke beschäftigt. Im Vorfeld gab es etwa von Umweltverbänden Kritik an den Tunnelplänen, die nur die Interessen der Autofahrer im Blick hätten.