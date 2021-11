Flughafen Stuttgart: Lärmgutachten zu neuer Flugroute soll weiterhelfen

per Mail teilen

Der Streit um neue Abflugrouten vom Stuttgarter Flughafen geht in eine weitere Runde. Die Fluglärmkommission des Stuttgarter Airports will nun unter anderem ein neues Lärmgutachten in Auftrag geben. Zwei Fluggesellschaften würden gerne beim Abflug Richtung Osten mit einer engeren Kurve abdrehen. Die Folge wäre, dass dadurch das Neckartal und Plochingen (Kreis Esslingen) weniger Fluglärm abbekommen würden, Nürtingen (Kreis Esslingen) und andere Gemeinden aber mehr. Der Oberbürgermeister von Nürtingen, Johannes Fridrich (parteilos), kritisiert, dass die neuen Routen ohne ausreichende planerische Grundlagen und nichtöffentlich vorangetrieben wurden. Mit Hilfe eines Simulators soll nun die Lärmbelästigung von Nürtingen bei verschiedenen Wetterbedingungen geprüft werden.