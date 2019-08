per Mail teilen

Auch gut eine Woche nach der Schwertattacke auf offener Straße in Stuttgart-Fasanenhof gibt es Verwirrung um die Identität des Täters. Derweil hat die Polizei Details zur Tatwaffe bekanntgegeben.

Dauer 1:38 min Stuttgart-Fasanenhof: Was bisher bekannt ist In Stuttgart wurde ein Mann mit einem Schwert auf offener Straße getötet. Die Polizei ermittelt und inzwischen kursieren Gerüchte über die Identität des mutmaßlichen Täters.

Zunächst gingen die Ermittler von einem 28-jährigen Syrer aus. Bei den Behörden war er als Kriegsflüchtling anerkannt. Zweifel daran hatte der Mann selbst genährt, als er bei seiner Festnahme angab, zwei Jahre älter und Jordanier zu sein. Ein Mann, der angibt, der Bruder des mutmaßlichen Täters zu sein, teilte dem SWR schriftlich mit, der Geburtsort des Verdächtigen sei Irbid im Norden Jordaniens. Sein Bruder habe sich in der Türkei einen gefälschten syrischen Pass besorgt, mit dem er nach Deutschland reiste und die Behörden täuschte. Nach unbestätigten SWR-Informationen steht sein Name nicht in der Liste mit Zweifelsfällen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge führt.

Tatwaffe war ein Samuraischwert

Unterdessen hat die Polizei Details zur Tatwaffe bekanntgegeben. Es handele sich um ein Samuraischwert, eine Deko-Waffe, die der mutmaßliche Täter am Tattag gekauft habe, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Waffe sei frei verkäuflich, darf aber nicht am Körper geführt werden. Die Ermittlungsgruppe "Fasan" versuche nach wie vor mit Hilfe von Landes- und Bundeskriminalamt, bei jordanischen Behörden die Identität des mutmaßlichen Täters klären zu lassen, sagte der Polizeisprecher weiter.

Tat auf offener Straße

Der mutmaßliche Täter soll den 36-Jährigen am vergangenen Mittwochabend auf offener Straße im Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof mit einem Schwert tödlich verletzt haben. Der Gewalttat ist nach SWR-Informationen ein Streit vorausgegangen.