Polizei kontrollierte in Stuttgart getunte Fahrzeuge und sogenannte Autoposer

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt Verkehrskontrollen durchgeführt. Vor allem getunte Fahrzeuge und sogenannte Autoposer waren im Visier.

Bei gezielten Kontrollen in der Stuttgarter Tuning-Szene hat die Polizei dutzende Bußgelder verhängt. Man habe im Bereich des City-Rings 60 Personen und dazugehörige Fahrzeuge kontrolliert, 41 Ordnungswidrigkeiten geahndet und 14 Platzverweise erteilt, bilanzierte die Polizei am Sonntag in Stuttgart.

Zwei Autos aus der Tuning-Szene beschlagnahmt

Die Beamten kontrollierten zwischen 20 und 1:30 Uhr den Verkehr im Stadtgebiet, insbesondere in der Theodor-Heuss-Straße. Zwei getunte Autos wurden von der Verkehrspolizei vorläufig zur weiteren Durchsuchung beschlagnahmt. Darüber hinaus führten die Beamten an verschiedenen Stellen Geschwindigkeitskontrollen durch und ahndeten Verstöße.

Neben mehreren Parkverstößen seien sieben Autofahrer wegen unnötigen Hin- und Herfahrens angezeigt worden. Drei Verkehrsteilnehmer hätten unnötigen Lärm verursacht, zwei weitere seien mit dem Handy am Steuer erwischt worden. Ein 21-Jähriger habe die Beamten aus seinem Wagen heraus beleidigt - laut Polizei ist er dafür angezeigt worden.