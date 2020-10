In Stuttgart gelten ab Mittwoch neue Regeln zur Eindämmung des Corona-Virus. Dazu gehört etwa eine Maskenpflicht in der Innenstadt. Derweil steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter.

Wer sich ab Mittwoch in der Innenstadt auffällt, muss eine Maske tragen. Es gibt nur wenige Ausnahmen.

Die Maskenpflicht in der Stuttgarter Innenstadt gilt für Personen ab einem Alter von sechs Jahren. Das besagt die von der Stadt erlassene Allgemeinverfügung. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter sechs Jahren oder Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. Auch wer isst, trinkt oder Sport ausübt, muss keine Maske tragen. Ausdrücklich sind in diesem Zusammenhang Joggen bzw. Laufen und Fahrrad fahren genannt.

Alkoholverbot auf beliebten Plätzen

Der Straßenverkauf und Konsum von Alkohol ist an beliebten Treffpunkten in der Stadt in den Nächten von Donnerstag bis Samstag verboten. Gaststätten dürfen weiter Alkohol ausschenken. Im privaten Bereich dürfen maximal zehn Personen feiern. Bei öffentlichen Veranstaltungen muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Maskenpflicht für ältere Schüler

Zudem soll der Unterricht entzerrt werden. Schüler ab der achten Klasse sollen deshalb eine Stunde später zum Unterricht kommen. Außerdem müssen sie im Unterricht eine Maske tragen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Stuttgart steigt weiter

Die Corona-Regelungen in Stuttgart werden verschärft, weil die Stadt die als sogenannter Hotspot gilt. Das bedeutet, dass es dort innerhalb von sieben Tagen mehr als 50 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gab. In Stuttgart lag die entscheidende Sieben-Tage-Inzidenz am Montag sogar bei 70,0. Zudem wurde bekannt, dass es in einem Altenheim in der Landeshauptstadt zu einem Corona-Ausbruch gekommen war. In der Einrichtung seien 30 Menschen positiv auf das Virus getestet worden, sagte ein Sprecher der Stadt am Montagnachmittag. Unter den Infizierten seien zahlreiche Mitarbeiter und einige Bewohner. Auch im benachbarten Landkreis Esslingen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern weiter und betrug am Montag 76,6.