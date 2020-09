per Mail teilen

In Stuttgart gibt es eine offizielle Downhillstrecke zwischen Degerloch und Stuttgart-Süd. Doch nach wie vor sind offenbar viele Mountainbiker auf illegalen Strecken im Wald unterwegs. Deshalb gibt es verstärkt Kontrollen. Seit einigen Wochen haben Polizeibeamte unerlaubt angelegte Downhillstrecken im Blick. Vor allem Beamte der Fahrradstaffel seien in verschiedenen Waldgebieten unterwegs, teilte das Polizeipräsidium Stuttgart mit. Dabei hätten sie etliche nicht erlaubte Downhillstrecken entdeckt. Bei den ersten Kontrollen seien nur klärende Gespräche mit Radfahrern geführt worden, die offenbar nicht wussten, dass das Befahren dieser Strecken nicht erlaubt ist, so die Polizei. Künftig werde ein Bußgeld von bis zu 40 Euro fällig, für den Bau einer unerlaubten Strecke drohten sogar bis zu 255 Euro.