Katholikentag in Stuttgart: Bei der Friedensdemo für die Ukraine fließen viele Tränen

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine überschattet den Katholikentag 2022 in Stuttgart. Sollten der Ukraine Waffen geliefert werden? Diese Frage trieb bei der Friedensdemo viele Menschen um.

Knapp 2.000 Menschen haben am Mittwoch in Stuttgart gegen den Ukraine-Krieg und für Frieden demonstriert. Die Kundgebung im Oberen Schlossgarten fand im Rahmen des Deutschen Katholikentags statt.

Fast alle Teilnehmenden der Friedenskundgebung, darunter auch Rentnerinnen und Rentner, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern mit ihren Kleinkindern, trugen Schals in den Farben der Ukraine, manche schwenkten Fahnen. Die 14-jährige Johanna Böhm kam mit ihrer Mutter aus Ulm, um ein Zeichen zu setzen: "Damit man sieht, wie viele Menschen es wichtig finden, Frieden zu haben."

Ukrainischer Pfarrer: "Wir weinen jeden Tag"

Unter den Teilnehmern der Kundgebung waren auch Menschen aus der Ukraine wie Roman Wruszczak, Pfarrer der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. "Wir leiden mit der Ukraine, wir weinen jeden Tag. Ich persönlich auch. Es gibt Tage, da fällt es mir schwer, die Liturgie zu zelebrieren."

"Russland tötet unsere Kinder" war auf einem der Plakate zu lesen. SWR Jonas Simoneit

Die Stimmung war emotional, auch auf der Bühne. Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, kamen die Tränen, als sie die Menschen in der Ukraine direkt ansprach: "Wir teilen ihre Trauer über die vielen Toten und Verwundeten."

Mehr deutsche Waffen für die Ukraine? Bischof Fürst sagt Ja

Die Erzählungen einer Frau aus Butscha, die mit ihrer Tochter nach Deutschland fliehen konnte, nahmen das gesamte Publikum spürbar mit. Der Landesbischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, sprach sich für Waffenlieferungen an die Ukraine aus: "Ich beobachte, dass sich da einiges verzögert, und es ist aber dringend notwendig, dass weiterhin vieles, das notwendig ist für die Selbstverteidigung, auch geliefert wird. Das ist Einsatz für den Frieden, wenn man dem Aggressor Widerstand entgegenbringt.“

Knapp 2.000 Menschen demonstrierten im Stuttgarter Schlossgarten für den Frieden. SWR Jonas Simoneit

Waffen liefern, ja oder nein - was hilft am besten für dauerhaften Frieden in der Ukraine? Diese Frage trieb erkennbar viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung um. Während die einen Waffen für keine Lösung halten und auf Verhandlungen hoffen, sprechen sich andere klar dafür aus. Man müsse demjenigen helfen, der angegriffen werde und am Boden liege, sagte ein Teilnehmer dem SWR.

Protestierende fordern von Kanzler Scholz mehr Waffen für die Ukraine

Rund eineinhalb Kilometer von der Friedensdemo entfernt waren rund 200 Menschen klar dafür, der Ukraine mehr Waffen zu liefern. Vor der Stuttgarter Liederhalle forderten sie mehr deutsche Unterstützung. In der Halle hielt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Rede. In Sprechchören riefen die Demonstrantinnen und Demonstranten "Arm the Ukraine now", also "Bewaffnet die Ukraine jetzt". Auf Plakaten kritisierten sie, die Waffenlieferungen kämen nicht schnell genug an.

Kanzler Scholz steht zu Waffenlieferungen an die Ukraine

In der Liederhalle verteidigte Kanzler Scholz als Gast des Katholikentags die Position der Bundesregierung. Russlands Präsident Wladimir Putin dürfe mit seinem "zynischen menschenverachtenden Krieg nicht durchkommen", sagte er.

Daher gebe es harte Sanktionen gegen Russland sowie humanitäre, wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung für die Ukraine. "Und daher auch die Lieferung von Waffen in ein solches Kriegsgebiet - etwas, das wir als Bundesrepublik noch nie getan haben."

Kritik: Scholz hat zu spät reagiert

Kritiker werfen Scholz vor, er habe sich in der Debatte über schwere deutsche Waffen für Ukraine zu zögerlich verhalten. Diese Kritik spiegelte sich auch auf Plakaten bei der Demo vor der Stuttgarter Liederhalle wider.

Demonstrantinnen und Demonstranten kritisieren, die Waffen für die Ukraine kämen nicht schnell genug. SWR SWR

Waffenforderungen bei Kirchentagen sind eher ungewöhnlich

Dass Demonstrierende am Rande eines Kirchentags Waffen fordern, ist ein neues Phänomen. Denn bisher waren derartige Veranstaltungen der katholischen wie auch der evangelischen Kirche davon geprägt, dass Aktivisten dort stattdessen zu Abrüstung aufriefen. Die Kirchen in Deutschland sind eng mit der deutschen Friedensbewegung verbunden.