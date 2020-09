Der Stuttgarter Autobauer Daimler will Medienberichten zufolge im Stammwerk in Untertürkheim tausende Stellen streichen. Der Standort sei zu teuer, heißt es in einem internen Schreiben.

Im Daimler-Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim sollen bis 2025 möglicherweise 4.000 Stellen wegfallen. Das berichten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" unter Berufung auf ein internes Papier des Betriebsrates. Der Standort sei Daimler zu teuer, heißt es in dem Schreiben der Arbeitnehmervertretung, das am Dienstag an die Beschäftigten ging. Deshalb wolle der Konzern bis Mitte des Jahrzehnts Stellen abbauen. Beschäftigungsgarantie gilt bei Daimler bis 2029 Insgesamt arbeiten im Werk Untertürkheim knapp 19.000 Menschen. Weil bei Daimler bis 2029 eine Beschäftigungsgarantie gilt, würden Stellenstreichungen nur freiwillig zum Beispiel über Abfindungen funktionieren. Im Gegenzug könnte im Werk, das bisher stark von Verbrennermotoren abhängt, eine Batteriezellen-Produktion für E-Autos entstehen, sagt der Betriebsrat. Ein Plan, der über die bisher angedachte Batteriefabrik, in der keine Zellen selbst hergestellt werden, hinausgeht. Bisher kauft Daimler Batteriezellen für viele Milliarden Euro aus Asien zu. Viele Baustellen bei Daimler Der Stuttgarter Autobauer hat aktuell mit vielen Herausforderungen zu kämpfen: Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Monaten für einen Absatzrückgang gesorgt, da die Produktion gedrosselt werden musste. Deshalb musste Daimler im zweiten Quartal des Jahres einen Milliardenverlust hinnehmen. Auch der Diesel-Skandal beschäftigt den Autobauer: Erst vor Kurzem einigte sich Daimler mit den US-Behörden auf einen Vergleich und zahlte einige Milliarden Euro.