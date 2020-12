Vor gut zweieinhalb Jahren ist der Grundstein gelegt worden – am Mittwoch will der Autobauer Daimler sein neues Werk am Standort Sindelfingen in Betrieb nehmen, die sogenannte Factory 56. Es handelt sich um eine komplett digitalisierte und vernetzte Fabrik. Dabei soll laut Daimler erstmals in Pilotanwendungen der Einsatz des leistungsstarken 5G-Mobilfunknetzes in der Montage getestet werden. Produziert werden in der neuen Fabrik Autos der Ober- und Luxusklasse mit Verbrennungsmotor, Hybridantrieb oder rein batterieelektrischem Antrieb. Dazu gehört etwa die neue Generation der prestigeträchtigen Mercedes S-Klasse. Das neue Modell soll am Mittwochnachmittag Weltpremiere feiern. Im neuen Werk soll die Produktion dank Vernetzung und Digitalisierung vor allem deutlich effizienter werden.