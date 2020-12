Der Stuttgarter Daimler-Konzern baut seine Präsenz auf dem Lastwagenmarkt in China weiter aus. Das Unternehmen will seine Mercedes-Benz-Trucks künftig direkt dort produzieren. Zusammen mit dem chinesischen Partner Foton investiert der Konzern gut 485 Millionen Euro in ein neues Lkw-Werk in Peking, wie Daimler am Mittwoch mitteilte. Mercedes-Benz-Lkw gibt es bisher ausschließlich als Import. Den Angaben zufolge soll die Produktion in zwei Jahren beginnen. Das Geld fließt in den Kauf eines Werks und dessen Ausrüstung. Daimler geht davon aus, dass in diesem Jahr mehr als die Hälfte aller weltweit verkauften Lastwagen in China zugelassen wird.