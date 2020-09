Die Zahl der Corona-Tests ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Nun melden erste Krankenhäuser in der Region Stuttgart Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Tests. Die Corona-Tests seien auf dem Markt gerade nur schwierig zu bekommen, so die Auskunft aus dem Stuttgarter Marienhospital. Kein Lieferant könne ausreichende Mengen liefern. Am Tag werden dort rund 1.000 Abstrichtupfer benötigt. Auch die Göppinger Alb-Fils-Kliniken sowie das Klinikum Ludwigsburg bestätigten, dass die Beschaffung von Test-Kits zunehmend schwieriger wird. Das Klinikum Stuttgart sowie der Klinikverbund Südwest in Böblingen melden dagegen noch keine Engpässe. Laut Sozialministerium sollen künftig nur noch Reiserückkehrer aus Risikogebieten getestet werden.