In Stuttgart sind um Mitternacht die neuen Regeln gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Kraft getreten. Dazu gehört etwa eine Maskenpflicht im Bereich des Stuttgarter Cityrings, beispielsweise für den Wochenmarkt. Auch bei öffentlichen Veranstaltungen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Laut Allgemeinverfügung der Stadt ist der nächtliche Straßenverkauf und Konsum von Alkohol an bestimmten Orten in der Stadt von Donnerstag bis Samstag verboten. An den Schulen müssen Schüler ab der fünften Klasse Masken im Unterricht tragen, außerdem wird der Unterrichtsbeginn entzerrt. Die Teilnehmerzahl an privaten Feiern wurde deutlich reduziert. Die Maßnahmen sind zunächst bis zum 1. November befristet.