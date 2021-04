Gegner der Corona-Maßnahmen wollen am 17. April erneut in Stuttgart auf die Straße gehen. Bei der Stadt Stuttgart ist eine entsprechende Veranstaltung angemeldet worden. Diese werde nun geprüft, teilte eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag mit. Die Ereignisse vom vergangenen Wochenende würden dabei mit einbezogen. Hinter der geplanten neuen Kundgebung steht eine Initiative mit dem Namen "Es reicht uns". Am Karsamstag hatten rund 15.000 Demonstranten meist ohne Masken und Abstand in Stuttgart gegen die Corona-Politik demonstriert. Deshalb haben Stadträte aller Fraktionen die Stadtverwaltung aufgefordert, sich zu entschuldigen und zu erklären, warum diese Demo nicht verhindert oder aufgelöst worden sei.