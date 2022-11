Stuttgarts City-Manager: Hoffnung für die Königstraße

Galeria Karstadt Kaufhof will viele Filialen schließen und Mitarbeitenden kündigen. In Stuttgart gibt es zwei Häuser - in der Eberhard- und in der Königstraße.

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will jede dritte Filiale schließen und Mitarbeitenden kündigen. In Stuttgart gibt es zwei Häuser - in der Eberhard- und in der Königstraße.

Ob in das Gebäude in der Eberhardstraße irgendwann mal die Bundesbank einziehen werde, ist für Stuttgarts City-Manager Sven Hahn reine Spekulation. In puncto Wohnflächen und Wohnförderung hatten sich Eigentümer Signa, Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper und der Gemeinderat bereits geeinigt. Was das aber dann für die Filiale bedeutet? Das kann auch Sven Hahn nicht sagen.

Hahn sieht Chancen für die Filiale Königstraße

Die Lage in der Königstraße bewertet Stuttgarts City-Manager Sven Hahn als gar nicht so aussichtslos. Dort sei richtig investiert worden.

"Wenn ich in das Haus reingehe, grad an der Königstraße, die haben ein komplett neues Untergeschoss gemacht, die haben Personal, die haben komplett neue Rolltreppen gemacht."

Standortbekenntnis von Sportscheck

Ein weiteres Bekenntnis zum Standort sieht Hahn in der Vorzeige-Filiale von Sport-Scheck in direkter Nachbarschaft von Galeria Kaufhof. "Hier ist der Vorzeigeladen von ganz Deutschland entstanden - bemerkenswerter Weise von einem Münchner Unternehmen in Stuttgart und nicht in München."

Hahn: Warenhäuser haben Zukunft

Die Untere Königstraße wird nach Hahns Angaben in den nächsten Jahren aufgewertet. Dort müsse man sich aber auf einige Baustellen einstellen. Insgesamt sieht Hahn die Zukunft der Warenhäuser gar nicht so pessimistisch. "Es gibt immer noch viele Menschen, die gerne einkaufen gehen und den Einkauf nicht als reinen Warenbezug vom Tablet auf dem Sofa sehen, sondern für die einkaufen ein Teil von einem Stadterlebnis ist. "