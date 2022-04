per Mail teilen

In Stuttgart-Münster ist am Mittwoch ein Vereinsheim vollständig ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte ein Vereinsmitglied den Notruf alarmiert, weil ihm Rauchentwicklung aus dem Dach des Gebäudes aufgefallen war. Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben der Rettungskräfte sehr schwierig, da erst Öffnungen in die Dachhaut der Decke gerissen werden musste. Die Brandursache ist noch unklar.