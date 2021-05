In Stuttgart hat die Bildungsmesse "Didacta" begonnen. Wegen der Corona-Pandemie findet sie erstmals online statt. Drei Tage lang können sich Interessierte bei Experten informieren.

Die "Didacta" gilt als die größte Bildungsmesse in Europa und richtet sich vor allem an Erzieher und Lehrkräfte sowie Aus- und Weiterbilder. Sie gibt aber auch Einblicke in das gesamte Bildungswesen von der frühkindlichen bis zur beruflichen Bildung.

Technik, Produkte und Methoden

An drei Tagen soll ein umfangreiches Programm Begegnung und Dialog sowohl zwischen den Akteuren des Bildungswesens ermöglichen als auch Einblicke in Technologien, Produkten und Methoden geben. Daher besteht neben dem Veranstaltungsprogramm auch die Möglichkeit, sich bei Ausstellern über neue Produkte und Bildungskonzepte zu informieren und mit ihnen in den direkten Kontakt zu treten.

Verbesserungswürdige Technikausstattung an Schulen

Nach Meinung von Volker Schebesta (CDU), Staatssekretär im baden-württembergischen Kultusministerium, müssen die technischen Voraussetzungen für den digitalen Unterricht noch verbessert werden: "Alle Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt und alle Chancen, die sie mit sich bringt, wird die Schule verändern". Viele Maßnahmen zum Fernlernen würden immer wieder neu angepasst. So werde der individuelle Lernstand der Schüler und Schülerinnen besser erkennbar, so Schebesta.

Digital bis Mittwoch

Das Interesse an der Online-"Didacta" ist nach Angaben der Messe Stuttgart groß. Bislang hätten sich knapp 25.000 Gäste für das Vortragsprogramm angemeldet. Geplant sind bis einschließlich Mittwoch rund 200 Vorträge und Live-Diskussionen für die Lehrkräfte. In verschiedenen Foren warten Expertinnen und Experten auf das Fachpublikum. So finden sich im Programm Vorträge über Rassismus in der Schule oder über die Ausbildung in Corona-Zeiten.

Moderator Matthias Degen (li.) und Didacta-Verbandspräsident Theoder Niehaus SWR Vanessa Sieck

Flaschenhals: Schnelles Internet an Schulen

Schnelles Internet und digitale Transformation sind an vielen Schulen immer noch Zukunftsmusik. Dennoch werden diese Themen als Schwerpunkte auf der "Didacta" behandelt. Tim Brauckmüller, Experte für Digitalisierung und Breitbandausbau, verweist auf "massive Fortschritte" in dem Bereich in den vergangenen Jahren. Seinen Angaben zufolge ist der 50 MBit-Breitbandausbau mittlerweile bei über 94 Prozent, beim Gigabit-Ausbau seien bereits über 60 Prozent erreicht. Brauckmüller rechnet damit, dass in 2023 alle deutschen Schulen über Gigabit-Anschlüsse verfügen werden. Voraussetzung sei "eine ausreichende Baukapazität".

Nächste Didacta in Präsenz?

Zu Zeiten als die Didacta in Präsenz veranstaltet wurde, nutzten bis zu 110.000 Interessierte das Angebot. Ursprünglich sollte die Didacta 2021 im März in Stuttgart stattfinden, doch bereits im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung wegen der Coronasituation abgesagt werden. Die nächste Didacta soll wieder als Präsenzmesse und dann voraussichtlich vom 22. bis 26. März 2022 in Köln stattfinden. Die Didacta findet jeweils im jährlichen Wechsel zwischen Stuttgart, Hannover und Köln statt.