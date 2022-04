Ein Betrunkener ist am späten Samstagabend in Stuttgart-Feuerbach zwischen die Züge einer stehenden Stadtbahn gestürzt. Unmittelbar nach Anfahren der Stadtbahn stoppte der Fahrer die Bahn. Offensichtlich hatte er gemerkt, was passiert war. Der Betrunkene wurde am Kopf verletzt. Ob die Verletzungen vom Sturz oder von der anfahrenden Stadtbahn kamen, ist noch unklar.