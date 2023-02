per Mail teilen

Stuttgart bekommt von Besucherinnen und Besuchern gute Noten. So eine Studie des Instituts für Handelsforschung Köln. Für die Untersuchung wurden im vergangenen Jahr Passanten befragt.

Die Stuttgarter Innenstadt wird von ihren Besucherinnen und Besuchern äußerst positiv bewertet. Zu diesem Ergebnis kommt die am Freitag veröffentlichte Studie "Vitale Innenstädte 2022". Bestnoten gab es für die Landeshauptstadt in fast allen Bereichen. Für die Untersuchung wurden im vergangenen Jahr über 68.600 Passanten in insgesamt 111 deutschen Innenstädten zu ihrem Bild von Stadt, öffentlichem Raum, Handelsangebot, Erreichbarkeit und Stadtentwicklung vor Ort befragt.

"Die Stuttgarter Innenstadt steht deutlich besser da als ihr Ruf."

Stuttgart erhielt dabei in fast allen Bereichen Bestnoten und konnte sich im Vergleich zu vorherigen Befragungen sogar noch steigern. Der Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart, Bernhard Grieb, erklärte dazu, dass die Ergebnisse der Studie absolut erfreulich seien. Die Stuttgarter Innenstadt stehe deutlich besser da als ihr Ruf.

Nur Einser und Zweier

Die Befragten konnten bei der Studie anhand von verschiedenen Parametern die Gesamtattraktivität, die Aufenthaltsqualität sowie das Angebot im Einzelhandel bewerten. Die Stuttgarter Innenstadt erhielt dabei ausschließlich Noten im Bereich von Eins oder Zwei.

Einzelhandel schneidet überdurchschnittlich gut ab

Abgefragt wurde neben Fußgängerfreundlichkeit, ÖPNV, Sauberkeit, Sicherheit, Gastronomie- und Kulturangebot, Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten auch das Einzelhandelsangebot. Das hat in allen Sparten überdurchschnittlich gut abgeschnitten.

"Stuttgart ist eine tolle und lebenswerte Stadt. Falsch wäre es aber daraus zu schließen, dass alles gut ist."

Die Hauptgeschäftsführerin der IHK Region Stuttgart, Susanne Herre, betonte: "Die Studie hat es bestätigt: Stuttgart ist eine tolle und lebenswerte Stadt." Falsch sei es ihrer Meinung nach daraus zu schließen, dass alles gut sei. Denn: Sorge bereit ihr der Rückgang an Besucherinnen und Besuchern von außerhalb, die Leerstände und das Sterben von Traditionsgeschäften.

Rahmenbedingungen müssen weiter verbessert werden

Nach Ansicht der IHK müssen jetzt vor allem die Rahmenbedingungen verbessert werden. Zum Beispiel die Erweiterung der Verkehrsanbindung mit Bus und Bahn. Ein weiterer Punkt sei auch die Innenstadt zu einer Wohlfühl-Zone weiterzuentwickeln, in der die Besucher eine abwechslungsreiche Mischung aus Handel, Gastronomie und Sightseeing-Möglichkeiten finden. Das sei nicht nur für die Stuttgarter und die Menschen aus dem Umland wichtig, sondern auch für die vielen Unternehmen, die ihren Fachkräften ein attraktives Umfeld bieten wollen.

Menschen kommen gerne und regelmäßig nach Stuttgart

Ein weiteres positives Ergebnis der Studie: Der Anteil der Menschen, die Stuttgarts Innenstadt häufig und regelmäßig besuchen, ist im Vergleich zu den anderen Großstädten sehr hoch. 66,3 Prozent der Befragten geben an, die Stuttgarter City täglich oder zumindest wöchentlich zu besuchen.

Die Untersuchung "Vitale Innenstädte" des Instituts für Handelsforschung Köln ist die größte Erhebung zur Entwicklung der Stadtzentren in Deutschland.