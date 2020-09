In einer Woche sind die Ferien zu Ende - und Corona ist immer noch da. Ein Gespräch mit dem Leiter des Gesundheitsamtes Stefan Ehehalt über Abstrichzentren und eine zweite Welle.

In Stuttgart soll am Montag eine neue Corona-Test-Station eröffnen (Symbolbild) SWR Walter Notz

SWR-Moderatorin Diana Hörger: Die Ferien gehen zu Ende. Ist die Stadt Stuttgart auf mehr Abstriche und eventuell steigende Infektionszahlen vorbereitet?

Stefan Ehehalt: Wir werden nächste Woche auf dem Cannstatter Wasen noch ein Testzentrum eröffnen, wo wir noch mal deutlich höhere Testkapazitäten haben. Da wird es ein drive-through und ein walk-in geben, also eine Möglichkeit für Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer, sich testen zu lassen. Also wir sind vorbereitet und tun alles, dass alle diejenigen, die einen Test brauchen, in Stuttgart auch einen Test bekommen.

Das bedeutet aber schon, dass man sich darauf vorbereitet, dass es wieder mehr Bedarf geben wird, oder?

Ehehalt: Ja, ich rechne fest damit. Egal, ob eine zweite Welle kommt oder nicht. Warum? Weil im Herbst/Winter einfach mehr Menschen Infekte der oberen Luftwege haben. Und wenn man Kinder hat, die in die Kita oder in die Schule gehen, oder bei der Arbeit mit vielen Menschen Kontakt hat, kann es von großer Bedeutung sein. Wenn man sicher wissen muss, ob man Covid-19-positiv ist oder nicht, braucht man eine möglichst niederschwellige Gelegenheit, um den Abstrich machen zu lassen.

Es gibt eine neue Vereinbarung, die vermutlich ab dem 1. Oktober in Kraft tritt. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten soll dann eine Quarantänepflicht von 14 Tagen gelten. Diese Pflicht kann verkürzt werden, wenn man einen Test am Tag fünf bis sieben durchführt. Das heißt: Dann wird es voraussichtlich eine etwas andere Strategie geben, die aus unserer fachlichen Sicht sehr sinnvoll ist.

Aber manche Menschen haben die Ergebnisse viel zu spät bekommen oder die Corona-Warn-App hat nicht richtig funktioniert. Wie ist es die Situation im Moment?

Ehehalt: Wenn wir einen normalen Nasen-Rachen-Abstrich durchführen, zeigt die Erfahrung, dass man innerhalb von zwei bis drei Tagen oder sogar noch schneller das Testergebnis hat. Die Bearbeitungszeit hängt natürlich maßgeblich davon ab, wieviele Proben derzeit in einem Labor bearbeitet werden müssen.

Ich würde ganz dringend empfehlen, dass man mit der Teststelle bespricht, wie man an das negative Ergebnis kommt. An manchen Teststellen werden zusätzliche QR-Codes verteilt, die auch unabhängig von der Corona-App abgerufen werden können. In anderen Teststellen kann man das Ergebnis per E-Mail erfahren oder telefonisch.

Deswegen mein Rat: Fragen Sie beim Abstrich nach, wie Sie an den negativen Test kommen. Man muss aber auch wissen: Wenn der Test positiv ist, wird man vom zuständigen Gesundheitsamt benachrichtigt.

In Bayern gab es ja Pannen, weil man die Getesteten nicht erreicht hat. Das ist also in Baden-Württemberg und in Stuttgart kein Thema gewesen. Wenn ich tatsächlich Covid-19-positiv bin, bekomme ich das auf jeden Fall persönlich gesagt, oder?

Ehehalt: Genau. Also ich kann jetzt nur für die Teststelle sprechen, die die Landeshauptstadt Stuttgart mit der Kassenärztlichen Vereinigung betreibt. Da ist mir kein Fall bekannt, wo das Gleiche passiert wäre wie in Bayern.

Was noch wichtig ist: Im Moment kann sich Jeder, der aus einem anderen Land zurückkommt, testen lassen kann. Diese kostenlose Testung endet am 15. September mit dem Ende der Sommerferien - so, wie es vom Bund vorgegeben ist. Das ist aus meiner Sicht auch sinnvoll.