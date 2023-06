Ein 58-Jähriger hat am Sonntagabend in Bad Cannstatt eine 20-jährige Frau attackiert. Kurze Zeit später verstarb der Mann - Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht.

Ein 58 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend in Stuttgart-Bad Cannstatt eine 20 Jahre alte Frau unvermittelt angegriffen und sich in ihrem Bein verbissen. Dies teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit.

Passanten kamen der Fau zu Hilfe

Laut Zeugenaussagen sollen dem Opfer eine Frau und ein Mann zu Hilfe gekommen sein. Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin in Richtung des Bad Cannstatter Bahnhofs. Dabei trat er gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos.

Toxikologische Untersuchung steht noch aus

In der Folge griff der Mann laut Mitteilung auch noch die alarmierte Polizeistreife an. Die Beamten legten dem Mann Handschellen an. Kurz danach habe der 58-Jährige aufgehört zu atmen. Die Polizisten versuchten den Mann zu reanimieren. Er kam in ein Krankenhaus, wo er dann verstarb. Die Obduktion habe keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben. Eine toxikologische Untersuchung soll weitere Ergebnisse liefern. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.