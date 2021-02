Wegen eines brennenden Lastwagen-Anhängers ist die Autobahn 8 bei Stuttgart am Dienstagvormittag zeitweise voll gesperrt worden. Betroffen war der Bereich an der Anschlussstelle Flughafen/Messe. Der Fahrer eines Lkw-Gespanns in Fahrtrichtung München hatte den brennenden Anhänger während der Fahrt bemerkt und gestoppt. Die Ladung von rund 200 Kilogramm Bitumen war in Brand geraten. Es habe eine sehr starke Rauchentwicklung gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei auf SWR-Anfrage mit. Die Ursache für den Brand sei noch unklar, vermutlich habe es sich um einen technischen Defekt gehandelt. Verletzt wurde niemand, auch für Anwohner bestand laut Polizei keine Gefahr. Bitumen sind ein Erdöldestillat, das vor allem im Straßenbau verwendet wird und ungefährlich ist.