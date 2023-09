per Mail teilen

Lange Schlangen vor dem Ausländeramt und keiner tut was - das passt nicht zu "The Länd" und muss sich dringend ändern, findet SWR Stuttgart-Studioleiter Axel Graser.

Lange Schlangen vor dem Ausländeramt, Männer und Frauen, die in Stuttgart leben, stehen stundenlang an für einen der wenigen Termine bei einer Behörde. Nicht mehr nur tagsüber, mittlerweile campieren sie dort nachts. Eine benachbarte Shisha-Bar hat jetzt fast rund um die Uhr geöffnet, damit Wartende auch mal aufs Klo gehen können.

Beschämende Bilder im Sommer 2023. In der Landeshauptstadt ist Chaos, weil eine öffentliche Verwaltung nicht funktioniert und nicht das tut, wozu wir Steuern bezahlen: für die Menschen da sein, bürgerfreundlich, serviceorientiert, arbeitsfähig.

"Es steht einiges auf dem Spiel"

Es war schlimm, und es wurde immer schlimmer. Die Zustände sind seit Monaten prekär und ich frage mich: Wer tut eigentlich was dagegen? Es geht hier nicht darum, Schuldige zu finden. Fehler, die zu den heutigen Zuständen geführt haben, liegen lange zurück. Es geht aber darum, wirkliche Lösungen voranzutreiben, die Dinge in die Hand zu nehmen und nicht nichts zu tun - jetzt was machen! Das gilt für die Verantwortlichen bei der Landeshauptstadt ebenso wie auch fürs Stuttgarter Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde und auch für das Land.

Tun Sie was! Es steht einiges auf dem Spiel. Wer keinen Termin auf der Ausländerbehörde ergattert, kann seine Aufenthaltserlaubnis beispielsweise nicht verlängern, daran hängt aber der Job im Krankenhaus oder die Möglichkeit, seine Ausbildung zu beenden.

Axel Graser, Leitung SWR Studio Stuttgart SWR Frank Stiller

Kritik von Firmen an der Ausländerbehörde

Arbeitgeberverbände der Region Stuttgart kritisieren die Zustände heftig. Zu Recht. Die Bilder aus Stuttgart passen nicht zur gepredigten Willkommenskultur. Und sie passen vor allem nicht zum großen Werben von "The Länd" um die dringend benötigten Fachkräfte aus dem Ausland.