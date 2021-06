Die Freitreppe war offenbar Ausgangspunkt der Auseinandersetzungen in der Nacht zum Sonntag. Auf ein Verweilverbot an bestimmen Plätzen will die Stadt aber vorerst verzichten.

Nach den Auseinandersetzungen zwischen Polizei und jungen Menschen sperrt die Stadt Stuttgart die Freitreppe zum Kleinen Schlossplatz an Freitagen und Samstagen sowie vor Feiertagen, teilte die Stadt Stuttgart am Dienstag mit. Die Regelung gelte ab sofort. Die Freitreppe wird demnach zwischen 20 Uhr und 6 Uhr des Folgetages gesperrt. Zum ersten Mal wird die Freitreppe am Mittwoch gesperrt, dem Abend vor dem Feiertag Fronleichnam am Donnerstag. Die Freitreppe war nach den Worten des Stuttgarter Ordnungsbürgermeisters Clemens Maier (Freie Wähler) Samstagnacht der Ausgangspunkt der Provokationen und Übergriffe auf Polizeibeamte.

"Von dort aus wurden die Einsatzkräfte massiv beleidigt und teilweise auch mit Flaschen beworfen. Um den Provokateuren die Bühne zu nehmen, wird die Freitreppe ab sofort an Freitagen und Samstagen sowie vor Feiertagen zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gesperrt."

Mit der Sperrung der Freitreppe will die Stadt Stuttgart die Auswirkungen für alle anderen Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besuchern so gering wie möglich halten. Laut Ordnungsbürgermeister Maier wären bei einem Verweilverbot in Teilen des Cityrings auch diejenigen betroffen, die sich friedlich und ordnungsgemäß verhalten würden. Daher wolle die Stadt zunächst von einem Verweilverbot absehen.

Behörden wollen mit Prävention künftig Provokationen verhindern

Neben der Sperrung der Freitreppe wollen Stadt und Polizei die Präventionsarbeit noch weiter ausbauen. Neben den Sozialarbeitern der Mobilen Jugendarbeit seien auch speziell geschulte Kommunikationsteams der Polizei im Einsatz, teilte die Stadt weiter mit. Sie sollen neben dem überwiegend friedfertigen Publikum auch Provokateure durch Ansprache und Aufklärung erreichen.