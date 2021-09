Stadt Stuttgart analysiert Folgen des Unwetters

per Mail teilen

Die Stadt Stuttgart will auf die schweren Unwetter im Sommer reagieren - Ergebnisse einer Untersuchung der Auswirkungen der Starkregenfälle im Juni in Stuttgart und der Flutkatastrophe im Südwesten sind am Dienstag dem Technikausschuss des Gemeinderats vorgestellt worden. Zu den Maßnahmen für eine bessere Unwettervorsorge gehören etwa Starkregengefahrenkarten, zu finden auf den Onlineseiten der Stadt. Auch soll langfristig bei Bächen und Hochwasserrückhaltebecken der Wasserstand gemessen werden, um bei einem starken Anstieg die Bevölkerung warnen zu können, teilte die Stadt mit. Geprüft werden soll auch, ob und wie ein Sirenennetz die Warnung der Bevölkerung verbessern kann, um etwa auch ältere Menschen zu erreichen.