Nach wochenlanger Diskussion hat am Montag vor zehn Jahren Heiner Geißler seinen Schlichterspruch zu Stuttgart 21 verkündet. Die Schlichtung war nach den Massenprotesten gegen das Bahnprojekt und den Schwarzen Donnerstag eingesetzt worden. Von Ende Oktober bis zum 30. November 2010 wurde im Stuttgarter Rathaus verhandelt. Projektbefürworter- und Gegner entsandten dazu jeweils sieben Vertreter. Der 2017 verstorbene CDU-Politiker Heiner Geißler moderierte die Sitzungen. In seinem Schlichterspruch unter dem Motto „Stuttgart 21 plus“ unterstützte Geißler die Fortführung der Bauarbeiten, formulierte aber Ergänzungen, wie etwa einen Stresstest zur Leistungsfähigkeit des neuen Hauptbahnhofs. In unzähligen Redebeiträgen erlebte ein Millionenpublikum im Fernsehen und Radio einen teils hitzigen Kampf um Fahrpläne und Rentabilitätshochrechnungen.