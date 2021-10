Baugerüst stürzt in zwei Ludwigsburger Wohnhäuser

Auch in der Region Stuttgart hat das Sturmtief "Hendrik" Schäden verursacht. In Ludwigsburg brachte es ein Baugerüst zum Einsturz.

Bei den Polizeipräsidien in der Region Stuttgart gehen immer mehr Meldungen zu Schäden durch das Sturmtief "Hendrik" ein. Die meisten Einsätze wurden aus dem Kreis Ludwigsburg gemeldet: Dort mussten die Einsatzkräfte bereits rund 90 mal ausrücken. Grund war unter anderem, dass ein Baugerüst in zwei Häuser gestürzt war und dabei eine Fassade zerstört hatte. Die Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden. In Stuttgart-Vaihingen stürzte gegen 7 Uhr ebenfalls ein Gerüst in ein Haus. Es handelte sich um ein Bürogebäude in einem Industriegebiet. Der Schaden hielt sich Angaben zufolge in Grenzen.

In Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) drohte das Blechdach eines Kinos herabzustürzen. Überall in der Region wurden Autos demoliert, unter anderem durch Äste.

Das Sturmtief "Hendrik" hat am Donnerstag auch in der Region Stuttgart für heftige Windböen gesorgt. In Backnang (Rems-Murr-Kreis) wurde ein Auto von einem umgestürzten Baum getroffen. Inge Schnaitmann

Fernsehturm macht um 14 Uhr wieder auf

In Stuttgart wurde wegen des Sturmtiefs der Betrieb des Riesenrads am Schlossplatz vorläufig eingestellt. Mit einem Kran wurde eine Plane in der Mitte des Riesenrads gesichert. Nun läuft der Betrieb des Riesenrads aber wieder.

Das Riesenrad am Stuttgarter Schlossplatz stand wegen des Sturmtiefs Hendrik zeitweise still. Mithilfe eines Krans wurde eine Plane in der Mitte der Attraktion entfernt. SWR SWR/Astrid Meisoll

Auch der Fernsehturm war zeitweise geschlossen, seit 14 Uhr ist er wieder geöffnet. Am Stuttgarter Flughafen gab es außer einer Ausweichlandung bisher keine größeren Störungen im Flugverkehr. Im regionalen Bahnverkehr kam es nur auf der Linie RE8 zwischen Stuttgart-Hauptbahnhof und Neckarsulm zu Verspätungen und (Teil-)Ausfällen. Grund seien Unwetterschäden, teilte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Der Wind soll sich nach Angaben von Meteorologen erst gegen Abend wieder abschwächen.