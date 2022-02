Sturmtief Antonia: Viele Polizei- und Feuerwehreinsätze in der Region Stuttgart

In der Nacht auf Montag hat Sturmtief Antonia in der Region Stuttgart gewütet. Besonders betroffen war der Rems-Murr-Kreis. Aber auch in Stuttgart gab es etliche Einsätze.

In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) stürzte ein Baum auf ein Auto. Auch in anderen Teilen der Region Stuttgart führte Sturm Antonia zu Schäden. 7aktuell In Stuttgart-Ost hat der Sturm bei einem Mehrfamilienhaus Teile des Daches abgedeckt. Mit einem Kranwagen musste die Feuerwehr das komplette Flachdach samt Schornstein entfernen, es drohte einzustürzen. In Stuttgart-Feuerbach musste die Feuerwehr einen Baum zersägen, der auf eine Straße gefallen war. Sturm Antonia: Einschränkungen im Zug- und S-Bahnverkehr Auch im Rems-Murr-Kreis stürzten zahlreiche Bäume um. Dadurch wurde beispielsweise in Fellbach ein Auto zerstört. In anderen Teilen des Rems-Murr-Kreises lösten sich Teile von Dächern und Baugerüsten. Auf den Zug- und Straßenbahnverkehr wirkte sich der Sturm ebenfalls aus. Aufgrund eines Baums im Gleisbett bei Burgstetten-Burgstall (Rems-Murr-Kreis) war der Abschnitt zwischen Kirchberg und Backnang für den Zugverkehr für den Verkehr gesperrt, so der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Die Linie S4 fuhr nur zwischen Stuttgart Schwabstraße und Kirchberg an der Murr. Ein Ersatz-Busverkehr wurde eingerichtet. Außerdem kam es in anderen Teilen der Region zu Verkehrsbehinderungen - unter anderem bei der Regionalbahn zwischen Bad Cannstatt und Crailsheim. Riesenrad in Ludwigsburg laut Betreiber nicht beschädigt Das allein wegen seiner Höhe von 70 Metern besonders exponierte Riesenrad in Ludwigsburg habe den Sturm gut überstanden. Es sei alles in Ordnung, der Betrieb gehe ganz normal weiter, so Betreiber Sebastian Göbel.