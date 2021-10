Strukturbericht für die Region vorgelegt: Beschäftigung erstmals seit langem gesunken

Der Strukturwandel, die Digitalisierung und die Corona-Pandemie sind die wesentlichen Herausforderungen für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region Stuttgart. Der Verband Region Stuttgart hat am Montag seinen Strukturbericht vorgestellt. Demnach ist seit 2008 erstmals die Beschäftigung in der Region im vergangenen Jahr gesunken, um insgesamt 0,8 Prozent. Der Strukturbericht ist von zwei Wirtschaftsinstituten erarbeitet worden. Der industrielle Kern der Region Stuttgart sei von elementarer Bedeutung, so das Fazit. Dafür müsse eine Akzeptanz in der Bevölkerung geschaffen werden. Kritisch betrachtet wurde das Thema Bürgerbeteiligung bei Gewerbeflächen wie zuletzt in Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen). Eine überregional wichtige Neuansiedlung von Firmen dürfe nicht abhängig sein vom Votum einer einzelnen Kommune, sagte IHK Geschäftsführer Schmalzl.