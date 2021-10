Standortvorteil nutzen und weiterentwickeln

Die Region Stuttgart zählt zu den innovativsten Standorten in ganz Europa. Allerdings stehen jetzt viele Veränderungen an - nicht nur wegen Corona. Das zeigt der Strukturbericht für die Region.

Der Autobauer muss wegen fehlender Computerchips vorerst Tausende Beschäftigte in Kurzarbeit schicken. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

"Die Corona-Pandemie hat für die heimische Industrie einen Brennglaseffekt", sagte Regionaldirektorin Nicola Schelling vom Verband Region Stuttgart bei der Vorstellung des Strukturberichts Region Stuttgart 2021. Die Herausforderungen seien dadurch deutlicher geworden. Allerdings habe sich die Wirtschaft schnell erholt von den Pandemie-Folgen.

Beschäftigungsrückgang durch Corona deutlich höher als im Bund

Zum ersten Mal seit 2008 ist die Beschäftigung in der Region Stuttgart in der Region gesunken, so das Institut für angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen. Das Institut hat zusammen mit dem Stuttgarter IMU Inistitut für arbeitsorientierte Forschung und Beratung den Strukturbericht für die Region Stuttgart erstellt. Danach war der Beschäftigungsrückgang mit 0,8 Prozent höher als im Bundesvergleich, blieb aber nach Einschätzung der Institute insgesamt überschaubar. Auch die Kurzarbeit ist massiv gestiegen. Allerdings konnten dadurch viele Arbeitsplätze gerettet werden.

IT-Wirtschaft und Handwerk sind Corona-Gewinner

Während des Lockdowns gab es laut dem Strukturbericht einen historischen Rückgang der Produktion. Die größten Auswirkungen der Corona-Pandemie sind im Gastro-Gewerbe zu sehen. So wurden viele Geschäftsreisen durch digitale Konferenzen ersetzt. Digitale Dienstleister dagegen haben von der Krise profitiert. Die IT-Wirtschaft verzeichnet laut dem Bericht einen Zuwachs. Der Umsatz beim Handwerk ging trotz Corona nur leicht zurück. Allerdings treibt die problematische Lage auf dem Ausbildungsmarkt so manch einem Handwerker die Schweißperlen ins Gesicht. Die Zahl der Ausbildungsverträge ging um elf Prozent zurück und die Sorge ist groß, dass sich die Situation noch weiter verschlechtert.

"5G ist in Malaysia Standard. Bei uns ist am Bopser Schluss."

Angesichts von Bürgerentscheiden gegen Gewerbegebiete wie zuletzt in Dettingen unter Teck mahnten Regionaldirektorin Nicola Schelling und der Hauptgeschäftsführer der IHK Region Stuttgart Johannes Schmalzl, dass die Region weiter attraktiv bleiben müsse für die Industrie. Schmalzl regte gar ein neues Nachdenken über Bürgerbeteiligung und Industrieflächen an. "Das geht so nicht. Wir müssen Produktion in die Region holen - das dürfen wir nicht kaputt machen." Regionaldirektorin Schelling fügte sich noch hinzu, dass neben Gewerbegebieten auch bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden müsse. Ein anderes wichtiges Thema ist laut Strukturbericht die Digitalisierung, die sich durch Corona beschleunigt hat. "5G ist in Malaysia Standard", kritisierte Schmalzl. "Bei uns ist am Bopser Schluss."

"Industrie als Innovationstreiber anerkennen"

Die Verfasser des Strukturberichts zeichneten nicht nur ein Bild des wirtschaftlichen Zustands der Region Stuttgart. Sie gaben auch Handlungsempfehlungen. So solle die Industrie das Eigenkapital stärken und im Gegenzug als Innovationstreiber anerkannt werden. Kleinere und mittlere Unternehmen müssten wertgeschätzt und unterstützt werden. Und nicht zuletzt seien die Innenstädte als multifunktionale Standorte zu stärken. Ein Mitglied der Regionalversammlung sagte, es müsse jetzt alles dafür getan werden, dass Stuttgart nicht zum Detroit der 1920er Jahre werde.