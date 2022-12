per Mail teilen

In Ludwigsburg ist am Dienstagabend der Strom ausgefallen. Die Ursache dafür ist noch unklar.

In Ludwigsburg hat es am Dienstagabend einen Stromausfall gegeben. Wie viele Haushalte und Stadtteile betroffen waren, konnte die Polizei noch nicht sagen. Auch die Ursache sowie die Dauer des Stromausfalls waren am Abend noch nicht bekannt.

Zahlreiche Meldungen zu Störungen

Eine Onlineseite, auf der Bürgerinnen und Bürger Störungen eintragen können, verzeichnete am Abend zahlreiche Meldungen aus den Stadtteilen Ossweil, Hoheneck, Eglosheim und Poppenweiler.