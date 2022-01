Wieder Stromausfälle in der Stuttgarter Innenstadt

In Stuttgart ist es in am späten Sonntagabend erneut zu Stromausfällen gekommen. Betroffen waren unter anderem die Stadtteile Nord und Mitte, wie die Stuttgart Netze über Twitter mitteilten. Als Grund nannte der Netzbetreiber einen "Kabelfehler". Der Ausfall habe eine knappe Stunde gedauert. Seit Anfang des Jahres ist in der Landeshauptstadt schon mehrfach der Strom ausgefallen. Eine der Hauptursachen, so ein Sprecher der Stuttgart Netze gegenüber dem SWR, seien oft altersbedingte Defekte im Erdkabel. Generell allerdings böte Stuttgart im deutschlandweiten Vergleich eine hohe Versorgungszuverlässigkeit.