Stromausfall nach Brand eines Trafohauses

In Heimerdingen, einem Stadtteil von Ditzingen (Kreis Ludwigsburg), ist am Sonntagabend ein Trafohaus wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Dies hat nach Angaben der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg einen kompletten Stromausfall in Ditzingen-Heimerdingen ausgelöst. Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Energieversorgers seien vor Ort, um den Stromausfall zu beheben, teilte die Polizei mit. Vielerorts sei die Stromversorgung auch bereits wiederhergestellt. Allerdings müssen die in der unmittelbaren Umgebung des Trafohauses gelegenen Haushalte bis auf Weiteres noch auf die Wiederherstellung der Stromversorgung warten, da möglicherweise auch Erdarbeiten erforderlich werden könnten. Im Moment erfolgen Abklärungen bezüglich der Versorgung mit Notstrom.