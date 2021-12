Ludwigsburg: Warum der Strom drei mal weg war

In Ludwigsburg hat es im Dezember drei Stromausfälle gegeben. Stadtwerke-Chef Johannes Rager erklärt, woran das liegt. Und dass prinzipiell die Stromversorgung nicht gefährdet sei.

In Ludwigsburg hat es im Dezember in kurzer Folge drei Stromausfälle gegeben. Der bislang letzte Blackout am Sonntagabend in der Weststadt dauerte rund eine Stunde. Grund war den Stadtwerken zufolge ein Kurzschluss im Kabel. Auch bei den zwei Fällen zuvor, die beide die Innenstadt betrafen, waren Defekte in den Erdkabeln der Auslöser für die Unterbrechung.

Stadtwerke: Stromversorgung ist nicht gefährdet

Trotzdem müsse sich niemand Sorgen machen, dass die Stromversorgung in Ludwigsburg prinzipiell störungsanfällig sei, versichert Johannes Rager, Geschäftsführer der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, gegenüber dem SWR. Prinzipiell müssten Kunden von ihnen im Schnitt im Jahr mit nur zwei Minuten Stromausfall rechnen, zieht man angekündigte Zeiten ohne Strom etwa wegen Wartungsarbeiten ab. "Das ist aus meiner Sicht eine hervorragende Verfügbarkeit für eine Dienstleistung wie der Stromversorgung", sagt Rager.

Dennoch sei das natürlich auch für ihn als Geschäftsführer und die gesamten Stadtwerke keine schöne Situation, gleich drei Mal in kurzer Folge Ausfälle zu haben. Woran es diese drei Mal im Dezember gelegen hat, könne er im Detail nicht sagen. Generell gebe es verschiedene Gründe für eine unterbrochenes Erdkabel. "Das kann altersbedingt sein, aber auch Bodensetzung ist möglich", erklärt Rager.

Kleine Stromausfälle sind keine Folge der Energiewende Stromausfälle wie diese in Ludwigsburg haben nichts mit der Versorgungssicherheit an sich zu tun, sagt Johannes Rager, der Geschäftsführer der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim. Diese wird aktuell etwa in Zusammenhang mit der Verlässlichkeit der Netze durch den steigenden Strom aus Erneuerbaren diskutiert. Für diese großen Hauptnetze sind nicht die regionalen Anbieter zuständig, sondern die großen Übertragungsnetzbetreiber. Es sind also zwei verschiedene Ebenen der Stromversorgung. Vom Stromausfall in den eigene vier Wänden auf Folgen der Energiewende zu schließen, greift also zu kurz.

Ältere Kabel hätten noch nicht so eine verlässliche Isolierung wie neuere, da könne dann durch feine Risse Wasser eindringen und das Kabel beschädigen. In diesem Fall spielt also Feuchtigkeit eine Rolle, nicht Kälte. Bei einer Bodensetzung verschiebt sich das Erdreich und es kommt Druck auf die Leitung. Neben diesen beiden Ursachen ohne Fremdeinwirkung komme es zudem auch zu Störungen von außen - wenn sich etwa bei Bauarbeiten ein Bagger zu forsch ins Erdreich gräbt. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, so versichert Rager, würden ihre Schlüsse aus Stromausfällen wie nun kürzlich ziehen. So tausche man Kabeltypen aus, die sich als anfällig für Defekte erwiesen haben.

Allerdings sind von den 1.500 Kilometern des gesamten Netzes der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim 15 Prozent der Kabel 50 Jahre alt oder noch älter. Dabei hat ein Stromkabel normalerweise eine Abschreibungsdauer von rund 40 Jahren. "Das Problem ist ererbt", heißt es in Ludwigsburg: Die Stadtwerke hatten erst vor sechs Jahren große Teile des Netzes von der EnBW übernommen, der Rest kam zu Jahresbeginn 2021 dazu. Seither saniert der Versorger das Netz, so wurden unter anderem etwa 50 Kilometer sogenanntes Mittelspannungskabel neu verlegt. 46,2 Millionen Euro, so die Stadtwerke, habe man seither in die Strominfrastruktur investiert.

Ersatzwege sichern die Stromversorgung

Da man aber als Versorger nie Ausfälle ausschließen kann, seien Stromnetze als "Ringspannung" konzipiert. Die Leitungen sind daher ringförmig verlegt, erklärt der Stadtwerkechef. "Gibt es eine Unterbrechung in diesem Ring, kann der Strom umgeleitet werden und sozusagen "von hinten" den Verbraucher erreichen", so Rager. Die schadhafte Stelle im Netz werde dadurch "rausgeschaltet" - und nach rund einer Stunde sei für den Kunden der Strom wieder da. Um dann das Vorhalten eben dieses Ersatz-Versorgungsweges durch die Ringspannung wieder sicherzustellen, rücke möglichst schon am nächsten Tag ein Bagger an. Dieser gräbt beim defekten Erdkabel auf und Stadtwerke-Mitarbeiter flicken die Schadstelle.