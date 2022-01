Netzbetreiber: "Stromversorgung in der Region Stuttgart ist sicher"

In und um Stuttgart hat es in den letzten Wochen einige Stromausfälle gegeben. Gehören solche Pannen bald zum Alltag? Die Netzbetreiber beruhigen.

Am 1. Januar in Teilen Bad Cannstatts, am 3. Januar in Neugereuth und Steinhaldenfeld – für jeweils knapp eine Stunde war es in Teilen Stuttgarts zappenduster. Das Gleiche in Ludwigsburg: Allein im Dezember war dort in Teilen der Stadt drei Mal der Strom ausgefallen. "Angst, dass die Häufung zur Regel werden, müssen wir aber nicht haben", sagt Moritz Oehl, Pressesprecher der Stuttgart Netze. "Das klingt jetzt so, als ob Stromausfälle häufiger wären. Allerdings können wir nicht beobachten, dass diese in letzter Zeit zugenommen haben."

Tatsächlich sei sogar eher das Gegenteil richtig, erklärt Oehl weiter: "Wir haben in Stuttgart im deutschlandweiten Vergleich eine sehr hohe Versorgungszuverlässigkeit und sehr selten Stromausfälle." Diese seien zudem lokal und zeitlich begrenzt. Statistisch gesehen seien die Menschen in Stuttgart pro Jahr nur sieben Minuten ohne Strom. Deutschlandweit liegt dieser Wert bei etwa 13 Minuten, so Oehl.

Nur zwei Minuten Stromausfall pro Jahr in Ludwigsburg

Ähnliches gilt für Ludwigsburg: Auch dort sei die Stromversorgung prinzipiell nicht störungsanfällig, versichert Johannes Rager, Geschäftsführer der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim. Prinzipiell müssten ihre Kunden im Schnitt im Jahr mit sogar nur zwei Minuten Stromausfall rechnen, ziehe man angekündigte Zeiten ohne Strom - etwa wegen Wartungsarbeiten - ab. "Das ist aus meiner Sicht eine hervorragende Verfügbarkeit für eine Dienstleistung wie die Stromversorgung", betont Rager.

Kleine Stromausfälle sind keine Folge der Energiewende Stromausfälle wie diese in Ludwigsburg haben nichts mit der Versorgungssicherheit an sich zu tun, sagt Johannes Rager, der Geschäftsführer der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim. Diese wird aktuell etwa in Zusammenhang mit der Verlässlichkeit der Netze durch den steigenden Strom aus Erneuerbaren diskutiert. Für diese großen Hauptnetze sind jedoch nicht die regionalen Anbieter zuständig, sondern die großen Übertragungsnetzbetreiber. Es sind daher zwei verschiedene Ebenen der Stromversorgung. Vom Stromausfall in den eigene vier Wänden auf Folgen der Energiewende zu schließen, greift also zu kurz.

Dennoch: Ganz vermeidbar sind Stromausfälle nicht – zumal sie ganz unterschiedliche Ursachen haben können. "Der häufigste Grund für einen Stromausfall auf lokaler Ebene ist ein Kurzschluss im Erdkabel", erklärt Oehl. Der könne entstehen aufgrund des Alters des Kabels oder der anderen verwendeten Bauteile wie Muffen.

Alte Kabel, Blitzeinschläge, Baggerbisse: Deshalb fällt der Strom aus

Auch externe Einflüsse könnten zum Blackout führen - wobei Blitzeinschläge in der Region seltener die Ursache sind, da die Kabel überwiegend unterirdisch verlaufen. Sogenannte Baggerbisse, also Erdarbeiten mit einem Bagger, sind deshalb wiederum um so häufiger. Zum Schutz des Stromnetzes gibt der Betreiber Stuttgart Netze jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag für die Instandhaltung und den Ausbau der Infrastruktur aus. Auch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim investieren seit Jahren in die Instandhaltung alter Stromleitungen. Allerdings hatte man dort vor sechs Jahren ein Netz übernommen, das einigen Sanierungsbedarf aufwies.

Der Betreiber Stuttgart Netze, der zuständig für das Stromnetz in der Landeshauptstadt ist, verfolgt aktuell eine "Erneuerungsstrategie". Das heißt, es werden leistungsstarke Erdkabel verlegt oder größere Trafos in Umspannwerke eingebaut. Dafür wird nach Angaben des Unternehmens ein zweistelliger Millionenbetrag investiert. In Stuttgart gibt es insgesamt 5.600 Kilometer Stromleitungen.