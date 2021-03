Die grün-schwarze Landesregierung hat weitere Fördermittel in Höhe von knapp 154 Millionen Euro für schnelles Internet in Baden-Württemberg bewilligt. Das Geld fließt an 123 kommunale Projekte. "Mit der jetzigen Rekordsumme überschreiten wir die Milliardengrenze", erklärte Innenminister Strobl (CDU) am Montag bei der Videokonferenz zur digitalen Übergabe. Damit investiere das Land von 2016 bis zum Ende dieser Legislaturperiode 1,126 Milliarden Euro in den Breitbandausbau. Mehr als 2.600 kommunale Projekte werden insgesamt unterstützt. Strobl betonte, man komme dem Ziel einer flächendeckenden Breitbandversorgung des ganzen Landesgebietes mit großen Schritten näher.