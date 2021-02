Das Impfzentrum in der Stuttgarter Liederhalle erwartet bald größere Impfstoff-Lieferungen. Darauf bereitet es sich vor und hat dafür am Dienstag einen Stresstest durchgeführt. Für den Stresstest wurden in der Stuttgarter Liederhalle erstmals rund 1.800 Menschen geimpft. Damit wollte das Klinikum Stuttgart als Betreiber die Abläufe erproben. Aktuell werden in der Liederhalle täglich bislang nur rund 800 Menschen geimpft. Während des Stresstests bildete sich eine lange Schlange vor dem Impfzentrum mit einer zwischenzeitlichen Wartezeit von rund 20 Minuten. Wäre genug Impfstoff zur Verfügung, könnte das Klinikum Stuttgart täglich bis zu 2.500 Menschen gegen Corona impfen.