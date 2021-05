In einem Linienbus in Asperg ist es zu einer Auseinandersetzung wegen der Maskenpflicht gekommen. Die Busfahrerin wollte einen Fahrgast nicht in den Bus einsteigen lassen, weil er keine vorgeschriebene FFP2-Maske trug. Dieser versuchte trotzdem mit OP-Maske in den Bus zu gelangen, woraufhin die Fahrerin ihn aus dem Bus schob. Der Mann stieg danach in einen anderen Bus und folgte der Busfahrerin. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung, versuchter Körperverletzung und Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.