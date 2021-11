Flughafen Stuttgart: Streit um neue Abflugrouten geht weiter

Der Streit um neue Abflugrouten vom Stuttgarter Flughafen geht am Dienstag in eine neue Runde. Bei einem Treffen der sogenannten Fluglärmkommission wollen die betroffenen Städte und Gemeinden erneut ihre Bedenken einbringen. Sie fordern weitere Lärmgutachten. Vier neue Routen haben Lufthansa und Eurowings beim Start in Richtung Osten vorgeschlagen, alle mit einer engeren Kurve in Richtung Süden – und mit dem Ziel, in bevölkerungsreichen Gebieten wie zum Beispiel über Plochingen und im Neckartal die Lärmbelastung zu senken. Möglich wird dies durch neue Navigationstechnik. Der Nebeneffekt: über anderen Orten wie zum Beispiel über Nürtingen würde es lauter werden. Ursprünglich sollte bereits heute über die neuen Startrouten entschieden werden.