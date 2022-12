per Mail teilen

Der Bezirksbeirat in Stuttgart-Hedelfingen hat dem Bau einer der geplanten Geflüchteten-Unterkünften im Stadtteil Hedelfingen zugestimmt. Das wurde bei einer Sitzung am Dienstagabend beschlossen. Eine Unterkunft in der Rohrackerstraße lehnte der Bezirskrat jedoch klar ab. Eine Online-Petition gegen diesen Standort sorgte bereits vor der Sitzung dafür, dass die Diskussion um das Flüchtlingsheim entgleiste.