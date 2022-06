Streit um OLG-Chefsessel: Sondersitzung des Ständigen Ausschusses

Die Auseinandersetzung zwischen dem baden-württembergischen Justizministerium und den Richtern um die Leitung am Stuttgarter Oberlandesgericht (OLG) beschäftigt nun auch die Politik. Auf Antrag von SPD und FDP gibt es nach SWR-Informationen eine Sondersitzung des Ständigen Ausschusses im Landtag. Der Vorgang ist bisher einmalig in Baden-Württemberg: Das Justizministerium klagt vor dem Verwaltungsgericht gegen den von Richtern besetzten Präsidialrat des OLG Stuttgart. Grund ist, dass das Ministerium eine Abteilungsleiterin aus dem eigenen Haus als neue OLG-Präsidentin durchsetzen will. Der Präsidialrat hatte den Personalvorschlag des Ministeriums abgelehnt und sich für den Präsidenten des Landgerichts Stuttgart ausgesprochen, der ebenfalls für den Posten kandidiert. Der Deutsche Richterbund kritisiert das Vorgehen von CDU-Justizministerin Marion Gentges (CDU) scharf und spricht von einem Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz. Der Landtag wird nun in einer Ausschuss-Sondersitzung über das Thema diskutieren. Das Justizministerium müsse den Verdacht ausräumen, dass Posten nach Gutsherrenart vergeben werden, so der FDP-Rechtsexperte Nico Weinmann.